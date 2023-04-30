Разгромный результат: «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1

Счет открыл Антон Миранчук из «Локомотива» на 27-й минуте игры, пробив успешное пенальти. Далее последовали два гола на 52-й и 71-й минуте от бомбардира матча Артема Дзюбы. Продолжили громить противника Иван Игнатьев на 73-й минуте и Вильсон Издор на 76-й.