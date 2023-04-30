Разгромный результат: «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1. Матч проходил на домашнем стадионе «Локо» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.
Счет открыл Антон Миранчук из «Локомотива» на 27-й минуте игры, пробив успешное пенальти. Далее последовали два гола на 52-й и 71-й минуте от бомбардира матча Артема Дзюбы. Продолжили громить противника Иван Игнатьев на 73-й минуте и Вильсон Издор на 76-й.
«Химки» оформили всего один гол благодаря Александру Руденко на 60-й минуте игры.
Таким образом, «Локомотив» занял 10 место турнирной таблицы РПЛ. «Химки» со своим проигрышем опустились до 15 позиции.
Ранее стало известно, что ФК «Сочи» выбрался из своей серии неудач и обыграл «Торпедо».