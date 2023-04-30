Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Свердловской области

Сработала охранная пожарная сигнализация на перегоне Качканар - Нижний Тагил - Екатеринбург. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично сгоревший релейный. На месте происшествия были найдены пластиковая бутылка и несколько окурков. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция разыскивает диверсантов. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».