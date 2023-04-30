Историк моды Александр Васильев назвал легендарными показы модельера Вячеслава Зайцева

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования семье и друзьям погибшего. Она также отметила, что была рада побывать на гала-показе Зайцева в 2022 году, где ей удалось даже поговорить с модельером. Дизайнер скончался сегодня, 30 апреля, из-за остановки сердца в больнице, куда его доставили в критическом состоянии.