Историк моды Александр Васильев назвал легендарными показы модельера Вячеслава Зайцева

Искусствовед Александр Васильев прокомментировал смерть своего бывшего коллеги по программе «Модный приговор» модельера Вячеслава Зайцева.
Зайцев стал первым мужчиной-модельером, который развивал и обогащал советскую моду, начиная с 1965 года. Он не забывал о русских традициях и колорите. Большая часть российского шоу-бизнеса «выстраивалась в очередь» за его работами, а его модные показы стали легендарными, приводит слова Васильева телеканал «78».
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования семье и друзьям погибшего. Она также отметила, что была рада побывать на гала-показе Зайцева в 2022 году, где ей удалось даже поговорить с модельером. Дизайнер скончался сегодня, 30 апреля, из-за остановки сердца в больнице, куда его доставили в критическом состоянии.