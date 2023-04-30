«Винить ему себя не в чем»: тренер Яна Непомнящего поддержал его

Тренер Владимир Поткин поддержал своего шахматиста Яна Непомнящего после его поражения в партии за звание чемпиона мира. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Так, по мнению Поткина, российский спортсмен сделал все для своей победы и отлично держался против китайского гроссмейстера Дин Лижэня.
«Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем», - заявил тренер в ходе интервью.
Переломным моментом в соревновании, Поткин назвал отказ в повторении своих ходов со стороны китайского оппонента в четвертой партии тай-брейка. По его мнению, эта игра показала, что Непомнящему есть куда расти и шансы забрать титул чемпиона еще велики.
«Видно, где прибавлять», - резюмировал тренер.
Ранее стало известно, что Ян Непомнящий проиграл финальную партию матча за звание чемпиона мира по шахматам китайскому шахматисту Дин Лижэню.