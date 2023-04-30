«Винить ему себя не в чем»: тренер Яна Непомнящего поддержал его

Переломным моментом в соревновании, Поткин назвал отказ в повторении своих ходов со стороны китайского оппонента в четвертой партии тай-брейка. По его мнению, эта игра показала, что Непомнящему есть куда расти и шансы забрать титул чемпиона еще велики.