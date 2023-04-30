Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала смерть народного художника РФ и модельера Вячеслава Зайцева.
Захарова выразила соболезнования семье и друзьям Зайцева, а также «нам всем». Она отметила, что была искренне рада побывать на гала-мероприятии модельера и поговорить с ним летом 2022 года, однако сожалеет, что такой возможности больше не представится, об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сегодня, 30 апреля, Зайцев скончался в больнице. Он был доставлен в состоянии комы, а его состояние оценивалось, как критическое. По официальным сообщениям, модельер умер из-за остановки сердца. Однако сообщается, что до этого у него было кровотечение.