Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

Захарова выразила соболезнования семье и друзьям Зайцева, а также «нам всем». Она отметила, что была искренне рада побывать на гала-мероприятии модельера и поговорить с ним летом 2022 года, однако сожалеет, что такой возможности больше не представится, об этом она написала в своем Telegram-канале.