Депутат Драпеко поддержала идею трехлетней отработки студентов-бюджетников «по распределению»

Госдума рассмотрит законопроект Госсовета Татарстана об обязательной трехлетней отработке студентов-бюджетников «по распределению». В тексте пояснительной записки законопроекта уточняется, что данные меры, в случае их принятия, будут способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики России. При этом отмечается, что в случае отказа от работы выпускники должны будут возместить расходы государства на их обучение.