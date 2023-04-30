Депутат Драпеко поддержала идею трехлетней отработки студентов-бюджетников «по распределению»

Госдума рассмотрит законопроект Госсовета Татарстана об обязательной трехлетней отработке студентов-бюджетников «по распределению». В тексте пояснительной записки законопроекта уточняется, что данные меры, в случае их принятия, будут способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики России. При этом отмечается, что в случае отказа от работы выпускники должны будут возместить расходы государства на их обучение.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Госдумы Елене Драпеко, чтобы узнать, поддержит ли она данный законопроект, если тот будет вынесен на голосование в нижней палате парламента.
«Мне эта инициатива нравится! — заявила парламентарий. — У нас же помните, была инициатива о кредитах, которые студент должен брать на обучение, а потом выплачивать. Не пошла она, к сожалению, хотя я ее поддержала».
Инициатива же Госсовета Татарстана требует «разветвленной системы запросов», отметила собеседница ФАН.
«Это не так просто: распределить выпускников вузов согласно их специальности туда, где они действительно нужны, — заметила Драпеко. — Но я считаю, что труды по созданию системы запросов могут себя оправдать!»
По словам депутата, такая система, хоть и в «примитивном» виде, существовала еще во времена СССР.
«И я считаю, что нужно реанимировать и систему образовательных кредитов тоже! — заявила парламентарий. — Она как раз станет заменой распределению, если абитуриент не желает после окончания вуза уезжать куда-то далеко на три года. Это тоже реально! Так что я считаю, что данную инициативу надо рассмотреть со всех сторон».
Ранее Елена Драпеко дала интервью ФАН, в котором рассказала о пиратстве, возвращении Данилы Козловского и культурной жизни в новых регионах.