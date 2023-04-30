Директор школы спас ученицу от отца-педофила в Подмосковье

Он целовал и трогал ее за интимные места. Девочка рассказала директору школы о происходящем. Она сообщила, что ее 57-летний отец проявлял к ней нездоровый интерес. Это происходило раз в месяц, дома, начиная с января прошлого года. Девочка не протестовала против прикосновений отца, но в какой-то момент решила рассказать о случившемся. По ее словам, у них не было полового акта.