Директор школы спас ученицу от отца-педофила в Подмосковье

Житель Подмосковья более года развращал свою 16-летнюю дочь после смерти жены. Об этом сообщает SHOT.
Он целовал и трогал ее за интимные места. Девочка рассказала директору школы о происходящем. Она сообщила, что ее 57-летний отец проявлял к ней нездоровый интерес. Это происходило раз в месяц, дома, начиная с января прошлого года. Девочка не протестовала против прикосновений отца, но в какой-то момент решила рассказать о случившемся. По ее словам, у них не было полового акта.
Директор учебного заведения незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Полиция разбирается в произошедшем, ранее семья не попадала в поле внимания правоохранительных органов.
Ранее московская полиция задержала пристававшего к первокласснице мужчину. Он попытался раздеть ее в подъезде одного из домов, но малышке удалось вырваться из рук извращенца.