Искусственно созданный дефицит снарядов привел к большим потерям среди бойцов ЧВК «Вагнер» – Пригожин

Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли 58 тысяч квадратных метров территорий, продвинувшись до 230 метров по разным направлениям. Основатель компании Евгений Пригожин объяснил главные проблемы «музыкантов», сообщает пресс-служба бизнесмена.
Под контролем противника в Бахмуте остается площадь почти три квадратных километра. Количество погибших бойцов ЧВК «Вагнер» достигло 99 человек.
«Их было бы в пять, а то и больше, раз меньше, если бы не околовоенные бюрократы, которые ограничивают количество получаемых нами боеприпасов, создавая искусственный дефицит снарядов», — объяснил предприниматель.
Ранее основателя ЧВК «Вагнер» пригласили выступить в Госдуме и рассказать о положении дел на фронте. Зампредседателя ГД РФ Сергей Неверов предложил послушать и обсудить позицию Пригожина, озвученную в интервью журналисту Пегову.