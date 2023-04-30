Искусственно созданный дефицит снарядов привел к большим потерям среди бойцов ЧВК «Вагнер» – Пригожин

Ранее основателя ЧВК «Вагнер» пригласили выступить в Госдуме и рассказать о положении дел на фронте. Зампредседателя ГД РФ Сергей Неверов предложил послушать и обсудить позицию Пригожина, озвученную в интервью журналисту Пегову.