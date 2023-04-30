Перед смертью модельера Вячеслава Зайцева доставили в больницу в состоянии комы

Народный художник России Вячеслав Зайцев был доставлен в больницу в состоянии комы. Об этом сообщил источник ФАН.
К врачам модельера привезли уже в критическом состоянии. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что тогда счет жизни дизайнера уже шел на минуты. По оценкам специалистов, кровотечение у Зайцева началось задолго до приезда в больницу.
Советский и российский модельер скончался в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. В собственности дизайнера был лишь особняк в Московской области. Он, вероятно, перейдет его сыну Егору, как и Дом Моды.