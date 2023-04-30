Броня крепка и танки наши быстры: репортаж ФАН о танкистах, воюющих под Сватово

…Мы мчимся под эту песню с танкистами, отбывающими на боевое дежурство, по окрестностям Сватово. Ребята подпевают. За спиной у каждого из них – немалое количество боев и тех незабываемых моментов, о которых говорят: «жизнь висит на волоске». А сколько риска у них еще впереди? Одному Богу известно… Но они, ассы одной из самых опасных военных профессий, отстаивающие в боях наше с вами право на мир, ежедневно рискуя своими жизнями.