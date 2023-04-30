Броня крепка и танки наши быстры: репортаж ФАН о танкистах, воюющих под Сватово

Сейчас одно из непростых направлений фронта – Сватово-Кременная в ЛНР, где противник пытается отбить ранее утраченные позиции. Но наша армия не оставляет украинским военным никаких шансов. Мы побывали на передовой под Сватово, где действуют экипажи русских танков Т-80БВ. Пообщались с танкистами, ознакомились с их бытом.
Русские танкисты продолжают отбивать атаки в районе небольшого райцентра Сватово.
8 мая уроженцу Ставропольского края бойцу Владимиру с позывным «Бабка» исполнится 33 года. В возрасте Иисуса Христа его военный стаж уже насчитывает целых 14 лет: парень начинал службу в пограничных войсках, потом служил в инженерно-саперной роте, а в период СВО, куда он прибыл по первому зову, Бабка переквалифицировался в танкиста, и теперь служит командиром танка 423-го полка «Ямполь» 1-й танковой армии ВС РФ. Говорит, что работа хоть и специфическая, но интересная, а коллектив – дружный и слаженный.
Боец рассказал, как в прошлом году воевал в Изюме и Боровой Харьковской области, где танкисты прикрывали отход пехоты, участвовали в работе бронегруппы и дежурили в местных лесопосадках, чтобы противник никого не смог застать врасплох. С Изюмом, у него много чего связано, к тому же, там погибло немало его сослуживцев. Поэтому, говорит Бабка, этот город хотелось бы снова отвоевать, а по возможности – пойти дальше…
«Сейчас мы воюем на Сватово, взаимодействуем с артиллерией и пехотой, совместными усилиями охраняя подходы к городу. Не раз с экипажем были подбиты на танке минометным обстрелом… А перед Новым годом при отбитии атаки противника мы попали на минное поле: Слава Богу, все остались живы, но машину, увы, спасти не удалось. У меня это уже пятый танк! А экипаж второй: первый уволился. Продолжаем служить дальше», – рассказывает боец.
Технику, по его словам, им помогают чинить ремроты, располагающиеся в тылу.
«Все у нас хорошо, мы все друг другу помогаем!» — заверяет танкист.
Больше всего Бабке хочется, чтобы война, наконец-то, закончилась, и вернуться домой, к семье.
«Был вот 10 дней в отпуске, перезагрузился, отдохнул, увидел жену и детей, но этого очень мало», – вздыхает.
Свою «восьмидесятку» танкист нахваливает, броня крепка и танк быстрый: справляется со всеми задачами и отвечает необходимым требованиям.
«Достойная машина, девятый месяц на нем служу!» – улыбается.
Поведение противника танкист, мягко говоря, недопонимает, особенно в отношении мирного населения и наших бойцов.
«У меня не первый конфликт, но таких бесчинств, которые творят именно украинцы, я нигде не видел! Противник ведет себя очень подло и грязно. Считаю, что это неприемлемо, и он должен понести наказание. Думаю, что на данный момент все это понявшие и осознавшие уже давно сдались и перестали вести военные действия. Ну, а остальных, я считаю, нужно в плен не брать: их надо истреблять. Ведь после обменов они еще больше начинают зверствовать! Это больные люди, которым после войны нет места в обществе. Я не понимаю таких людей! Война – войной, но есть же какое-то уважение к военнослужащему», – размышляет.
Под военной формой у Бабки – белая футболка с изображением Жириновского: боец говорит, что ранее их доставили на фронт волонтеры, и теперь Владимир Вольфович – член танкового экипажа.
«Хороший был дядька, сильный, его на самом деле не хватает! Всегда был за нас, за всех ребят, за русских… Имел такую черту – говорить всё, как есть, не уклоняясь, не юля, не скрашивая углы… Хороший был человек!»– говорит танкист о Владимире Жириновском.
… На месте временной дислокации танкистов обустроен небольшой навес, позволяющий ребятам укрываться от дождя и ветра. Быт нехитрый – воду приходится кипятить на костре, на нем же танкисты разогревают и еду.
Иными словами, условия более чем полевые. Когда-то, по словам 28-летнего оператора-наводчика из подмосковного Воскресенска с позывным Ефим, здешняя лесополоса вообще была заминирована.
«Теперь все чисто, вот мы из носилок даже гамак соорудили», – говорит парень, раскачиваясь во фронтовом гамаке, закрепленном между деревьев.
А потом мы прокатились по передовой на «восьмидесятке»: ощущения – незабываемы!
И напоследок – одна из любимых песен здешних, «сватовских», танкистов. Она авторства музыканта Вячеслава Антонова и называется проще простого: «Танкисты».
«Нам бы только дотянуть, чтоб не дрогнула рука, Грудью воздуха вздохнуть, уже вырвана чека… Не сдадим тебя врагу, потерпи, железный брат, Пушку перезаряжу, с нами Бог и Сталинград!»– доносится в салоне обычной легковушки.
…Мы мчимся под эту песню с танкистами, отбывающими на боевое дежурство, по окрестностям Сватово. Ребята подпевают. За спиной у каждого из них – немалое количество боев и тех незабываемых моментов, о которых говорят: «жизнь висит на волоске». А сколько риска у них еще впереди? Одному Богу известно… Но они, ассы одной из самых опасных военных профессий, отстаивающие в боях наше с вами право на мир, ежедневно рискуя своими жизнями.