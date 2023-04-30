Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Курской области

Daewoo Matiz и ВАЗ-2109 столкнулись на трассе в Курской области. В результате ДТП пострадали оба водителя легковушек, а также двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-центр УМВД по региону.
Известно, что столкновение произошло 30 апреля на 535-м километре автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 при выполнении маневра столкнулся с Daewoo Matiz, за рулем которого была женщина. Также в салоне иномарки находились два ребенка.
Все участники инцидента в настоящий момент находятся в больнице. Сотрудники правоохранительных органов начали работу по установлению причин и обстоятельств ДТП.
Ранее на Рублевском шоссе в Москве 23-летняя девушка и ее приятель врезались на Ferrari в фонарный столб. Известно, что у пассажирки диагностировали травмы головы, а также перелом позвонка и ног.