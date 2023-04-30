Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Курской области

Известно, что столкновение произошло 30 апреля на 535-м километре автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 при выполнении маневра столкнулся с Daewoo Matiz, за рулем которого была женщина. Также в салоне иномарки находились два ребенка.