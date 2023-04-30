Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти в 1/8 финала турнира WTA в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти в 1/8 финала профессионального турнира WTA серии «Мастерс» 1000 в Мадриде, призовой фонд которого составляет 6,6 млн долларов.
Россиянка проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 3:6, 6:4, 3:6. Упорное противостояние на корте состояло из трех сетов и продолжалось 2 часа 4 минуты.
В следующем круге соревнования Мартич сыграет с победительницей встречи чешки Барборы Крейчиковой и китайской спортсменки Сиюй Ван.
Ранее журналисты информировали, что молодая россиянка Мирра Андреева сенсационно переиграла 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю на турнире серии WTA 1000 в Мадриде.