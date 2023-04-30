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Неизвестный представился Григорием Лепсом и угрожал устроить теракт в петербургском аэропорту Пулково

Происшествия
Неизвестный представился Григорием Лепсом и угрожал устроить теракт в петербургском аэропорту Пулково

Работа аэропорта продолжалась в штатном режиме, пока сотрудники службы безопасности проводили проверку звонка, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Неизвестный мужчина позвонил по справочному телефону в аэропорт Петербурга. Злоумышленник представился певцом Григорием Лепсом и сообщил о планах устроить теракт в Пулково.

Служба безопасности начала проверку звонка и осмотр здания. Отмечается, что все запланированные вылеты осуществлялись в штатном режиме и пассажиров из аэропорта не эвакуировали. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.

Ранее сообщалось о задержании подростка, который угрожал устроить теракт в одной из школ в подмосковном Щелкове. Правоохранительные органы провели массовые проверки из-за ложных сообщений.
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