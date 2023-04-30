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Владельцем особняка покойного модельера Вячеслава Зайцева, скорее всего, станет его сын Егор

Общество
Владельцем особняка покойного модельера Вячеслава Зайцева, скорее всего, станет его сын Егор

Перед смертью российский дизайнер Вячеслав Зайцев имел в собственности особняк в Каблуково. Источник ФАН сообщил, что, скорее всего, владельцем дома станет его сын Егор.

Площадь коттеджа в Московской области составляет 900 кв. метров. Дизайн интерьера подобрал сам модельер.

Даже если Зайцев при жизни и подписывал какие-то бумаги, когда сына к нему не пускали, то вследствие заболевания кутюрье они будут недействительны. Существует большая вероятность, что именно Егор станет владельцем особняка в Подмосковье.

Советский и российский дизайнер ушел из жизни в 85 лет. Единственным прибыльным делом остается лишь Дом Моды, который перейдет сыну.
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