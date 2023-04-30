Владельцем особняка покойного модельера Вячеслава Зайцева, скорее всего, станет его сын Егор

Перед смертью российский дизайнер Вячеслав Зайцев имел в собственности особняк в Каблуково. Источник ФАН сообщил, что, скорее всего, владельцем дома станет его сын Егор.
Площадь коттеджа в Московской области составляет 900 кв. метров. Дизайн интерьера подобрал сам модельер.
Даже если Зайцев при жизни и подписывал какие-то бумаги, когда сына к нему не пускали, то вследствие заболевания кутюрье они будут недействительны. Существует большая вероятность, что именно Егор станет владельцем особняка в Подмосковье.
Советский и российский дизайнер ушел из жизни в 85 лет. Единственным прибыльным делом остается лишь Дом Моды, который перейдет сыну.