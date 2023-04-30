«Он отмучился»: актриса Наталья Селезнева рассказала о своей светлой печали из-за смерти Вячеслава Зайцева

Сегодня, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался легендарный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был госпитализирован с кровотечением в желудке и после проведения компьютерной томографии попал в реанимацию. Известно, что до этого Зайцев очень тяжело болел.