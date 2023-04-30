«Он отмучился»: актриса Наталья Селезнева рассказала о своей светлой печали из-за смерти Вячеслава Зайцева

Сегодня, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался легендарный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был госпитализирован с кровотечением в желудке и после проведения компьютерной томографии попал в реанимацию. Известно, что до этого Зайцев очень тяжело болел.
Корреспондент ФАН сообщил эту скорбную новость актрисе Наталье Селезневой, близко знакомой с модельером — именно он создавал наряды для фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором та сыграла главную женскую роль.
«Он отмучился, — вздохнула артистка. — Так что даже не знаю, как к этому относиться, лучше или хуже. Не могу прямо вот так сказать, какие у меня чувства теперь. Слава ведь и правда мучился последние годы!»
Селезнева добавила, что воспоминания о модельере, добротой и щедростью которого она восхищалась, остались только самые светлые.
«И печаль моя о нем светла! — заявила актриса. — Потому что видеть Славу таким, как мы привыкли: веселым, активным, жизнерадостным – более не получалось. Все свои воспоминания о нем я буду чтить — и я уверена, что у всех, с кем был знаком Зайцев, тоже остались о нем только добрые воспоминания. Он был требовательный, но никому никогда… не могу говорить, извините».
Ранее Наталья Селезнева рассказала о совместной работе с Вячеславом Зайцевым на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Интервью вышло в день 85-летия модельера.