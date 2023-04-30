В Музее Победы дали старт Всероссийской акции «Стена памяти»

Традиция народной акции «Бессмертный полк» объединяет десятки миллионов россиян и соотечественников по всему миру. В этом году появилась новая возможность вспомнить всех героев поименно и отдать им дань уважения с помощью Всероссийской акции «Стена памяти».
Сооружение площадью 10 кв. метров установлено на перовом этаже Музея Победы. Любой желающий с 1 по 9 мая сможет прикрепить на него портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны. Старт акции дала депутат Государственной думы и руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
«Стена памяти» — это возможность собраться вместе с семьей, родными, близкими, достать старые фотографии, медали родных героев, рассказать детям их истории побед и повесить их портрет вместе с земляками на «Стены памяти», — заявила Ольга Занко.
В этом году «Бессмертный полк» пройдет в различных форматах, один из них — на автомобилях. 9 мая любой автовладелец или тот, кто работает на служебном транспорте, сможет разместить портрет героя Великой Отечественной войны на стекле своей машины.
«Портрет ветерана необходимо прикрепить на боковое стекло для того, чтобы это не мешало обзору, чтобы всем было удобно, и чтобы прохожие, проходя по улице, могли видеть эти портреты. Также рекомендуется 9 мая разместить портрет ветерана на одежде, либо прикрепить на бейдж», — сказала руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.
На церемонии старта акции «Стена памяти» выступил участник Великой Отечественной войны Николай Имчук. Николаю Константиновичу почти 93 года. В раннем возрасте он попал в концлагерь, служил в партизанском отряде, после чего в составе минометного полка «Катюш» участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии. Победу 9 мая 1945 года 14-летний герой встретил в Вене.
«Я хотел дать напутствие нашим нынешним солдатам. Я им желаю победы, и я очень мечтаю после нашей победы быть в Киеве на суде. Не Нюрнбергский процесс должен быть, а Киевский процесс. А вам, ребята, солдаты, я желаю победы. Помните, как мы победили, и вы должны точно так же победить», — высказался Николай Имчук.
После торжественного запуска акции волонтеры разметили портреты своих героев на «Стене памяти». Одной из первых это удалось сделать участнице патриотического мероприятия Светлане Пенчук.
«Я разместила своего дедушку, Пенчука Дмитрия Ивановича. Он прошел всю войну, был летчиком», — сообщила девушка.
Семья Быковых из Белгорода специально отправилась в столицу, чтобы принять участие в памятной акции.
«Я приехал из Белгорода. Мой друг рассказал об этой акции. Мы приехали специально, чтобы повесить портреты своих дедов. На фото мой дед — Быков Павел Федорович. Он воевал на Восточном фронте с японцами», — рассказал житель Белгорода.
Принять участие в акции может любой желающий. С 1 мая все точки размещения «Стен памяти» будут доступны на сайте Волонтерыпобеды.рф. Кроме того, организаторы призывают жителей нашей страны делать подобные стены у себя во дворах, подъездах, в школах и на предприятиях. Ведь только так нить памяти, объединяющая поколения, никогда не будет разорвана.