В Музее Победы дали старт Всероссийской акции «Стена памяти»

Принять участие в акции может любой желающий. С 1 мая все точки размещения «Стен памяти» будут доступны на сайте Волонтерыпобеды.рф. Кроме того, организаторы призывают жителей нашей страны делать подобные стены у себя во дворах, подъездах, в школах и на предприятиях. Ведь только так нить памяти, объединяющая поколения, никогда не будет разорвана.