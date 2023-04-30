С чего начиналась карьера российского- художника-модельера Вячеслава Зайцева

Начинал с пошива спецодежды и продолжил показами высокой моды в Париже. 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет скончался российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. О коллекциях мастера знают не только в России, но также в США, Франции, Германии и Италии. Что известно о деятеле искусств, — рассказывает ФАН.