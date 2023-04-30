С чего начиналась карьера российского- художника-модельера Вячеслава Зайцева

Начинал с пошива спецодежды и продолжил показами высокой моды в Париже. 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет скончался российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. О коллекциях мастера знают не только в России, но также в США, Франции, Германии и Италии. Что известно о деятеле искусств, — рассказывает ФАН.
Известно, что Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в семье ивановских рабочих Михаила Зайцева и Марии Кокуриной. С детства ему приходилось носить фамилию матери, так как его отца лишили свободы якобы за измену Родине.
Школу Зайцев окончил в 1952 году и после поступил в Ивановский химико-технологический техникум по специальности «художник текстильного рисунка». После в 1962 году – Московский текстильный институт по специальности «художник-модельер». В это же время он начал работать руководителем экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды.
В 1963 году Зайцев показал первую коллекцию для работниц села: телогрейки и юбки, которые он изготовил и ситцев и павлово-посадских платков, и расписанные гуашью валенки. Креативность начинающего модельера не оценило руководство фабрики, однако Зайцева заметили во Франции, где о нем написали в журнале Paris Match.
В 1965 году он переехал в Москву, где ему удалось стать художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды в Москве. Тогда же он начал создавать реквизита для театра, кино, телевидения и эстрады. Зайцеву удалось оформить около 20 спектаклей, некоторые из которых проходили в МХАТе.
В1969 году в Нью-Йорке состоялась выставка дамских платьев, которые были созданы по эскизам Вячеслава Зайцева. После чего, именно Вечаслав удостоился стать первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, где его также наградили почетного гражданина.
В конце 90-х он открыл собственную «Лабораторию моды», начиная с 2007 года Зайцева знали больше как ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале. Параллельно он успел стать академиком Российской академии художеств и выпустить несколько коллекций.
Однако в 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой у Зайцева начались серьезные проблемы со здоровьем. Так, в течение нескольких лет его состояние только ухудшалось.
Напомним, ранее актриса Наталья Селезнева рассказала о щедрости Вячеслава Зайцева.