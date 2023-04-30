«Укрепляем экономический суверенитет наших стран»: политолог Колчин о сотрудничестве России и Индии

Также на совещании под сопредседательством министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и вице-премьера России Дениса Мантурова было решено рассмотреть возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. В поле зрения и вопрос о внедрении российской системы обмена финансовыми сообщениями.