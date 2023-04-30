«Укрепляем экономический суверенитет наших стран»: политолог Колчин о сотрудничестве России и Индии

И Индия, и Россия выстраивают независимые внешнеполитические курсы. Такое мнение в беседе с ФАН высказал политолог-аналитик Петр Колчин.
Индия и Россия договорились об изучении возможностей работы карт RuPay и «Мир» у друг друга, а также рассмотреть вопрос о внедрении в Индии российской системы обмена финансовыми сообщениями вместо SWIFT.
Об этом сообщает The Economic Times.
Также на совещании под сопредседательством министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и вице-премьера России Дениса Мантурова было решено рассмотреть возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. В поле зрения и вопрос о внедрении российской системы обмена финансовыми сообщениями.
«Так все больше проявляются тенденции экономического сотрудничества, что во многом укрепляет экономический суверенитет наших стран, — рассуждает Колчин. — И Индия, и Россия выстраивают независимые внешнеполитические курсы, которые, зачастую не нравятся крупным западным политическим игрокам, и они разными методами пытаются это ограничить».
Наши страны развивают сотрудничество по национальным платежным системам, в области финансов и взаиморасчетов, что позволяет как обеспечить стабильность и безопасность экономик, так и упрочить торговые отношения, уверен политолог.
Как отмечалось ранее, вопреки санкциям Россия уже полгода является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.