Индия и РФ намерены наладить внутренний прием платежных карт RuPay и «Мир»

Москва и Дели намерены договориться о возможности принимать карты индийской и российской платежных систем RuPay и «Мир» для реализации транзакций, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, передает The Economic Times.
На данный момент индийские платежи проходят при помощи международной системы SWIFT.
Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и вице-премьер РФ Денис Мантуров решили провести переговоры о возможность реализации сотрудничества между Единым платежным интерфейсом (UPI) Индии и Системы быстрых платежей (FPS) российского Центробанка для более удобной и тесной кооперации в финансовой сфере двух государств.
Ранее СМИ сообщили, что вопреки западным санкциям Российская Федерация уже полгода является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Республику Индия.