Индия и РФ намерены наладить внутренний прием платежных карт RuPay и «Мир»

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и вице-премьер РФ Денис Мантуров решили провести переговоры о возможность реализации сотрудничества между Единым платежным интерфейсом (UPI) Индии и Системы быстрых платежей (FPS) российского Центробанка для более удобной и тесной кооперации в финансовой сфере двух государств.