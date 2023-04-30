Москвич разыскивает сбежавшую от него в монастырь супругу

В Москве мужчина разыскивает супругу. Он предполагает, что она могла отправиться в монастырь.
Мужчина жил вместе с 44-летней женой в Восточном Дегунино. Незадолго до исчезновения женщину сократили на работе, из-за чего она начала жаловаться на жизнь. Вскоре москвичка стала страдать от депрессии, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В день, когда жительница столицы РФ покинула дом, у нее произошел конфликт с супругом. У женщины случилась истерика, после чего она сбежала. При этом ее телефон остался в квартире.
Москвич написал заявление в полицию. В данный момент мужчина ничего не знает о местонахождении жены. Он лишь предполагает, что та могла отправиться в монастырь — такими планами вторая половинка поделилась с супругом до побега. Обстоятельства исчезновения женщины выясняют правоохранители.