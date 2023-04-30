Врачи в Ингушетии борются за жизнь четырехлетней девочки, над которой издевались мать и бабушка

В Детскую республиканскую клиническую больницу в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 30 апреля поступил четырехлетний ребенок с телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-центре правительства республики Ингушетия.
В настоящий момент специалисты оказывают девочке всю необходимую помощь, но несмотря на это, ее состояние остается тяжелым. Главной задачей врачей сейчас является стабилизация показателей ее состояния для возможности в дальнейшем перевести ее в ведущие клиники страны.
По предварительной информации, ребенку нанесли травмы ее мать и бабушка. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что начато расследование по факту издевательств над ребенком. Также будут проведены проверки всех органов опеки региона и отделов по делам несовершеннолетних.
Ранее в Москве четырехлетний мальчик просидел один несколько часов в закрытом автомобиле, пока на него не обратили внимание прохожие.