Врачи в Ингушетии борются за жизнь четырехлетней девочки, над которой издевались мать и бабушка

В настоящий момент специалисты оказывают девочке всю необходимую помощь, но несмотря на это, ее состояние остается тяжелым. Главной задачей врачей сейчас является стабилизация показателей ее состояния для возможности в дальнейшем перевести ее в ведущие клиники страны.