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Оставшийся после смерти дизайнера Вячеслава Зайцева Дом Моды полностью перейдет его сыну

Общество
Оставшийся после смерти дизайнера Вячеслава Зайцева Дом Моды полностью перейдет его сыну

Дом Моды Вячеслава Зайцева станет собственностью сына ушедшего из жизни дизайнера. Об этом сообщил источник ФАН.

Перед смертью на модельера было зарегистрировано 14 предприятий, но 13 из них уже не жизнеспособны, в последние два года не функционируют. Прибыль пока приносит лишь Дом Моды. Зайцев успел оформить его на законного наследника Егора.

Доходы предприятия за 2021 год составили 64 млн рублей. Для того чтобы Дом Моды был прибыльным, Егору ранее пришлось пройти через суд и распродать часть активов.

Российский модельер скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Свой последний день рождения дизайнер провел среди узкого круга друзей, передает Infox.ru.
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