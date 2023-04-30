Очередная победа вывела ФК «Манчестер Сити» в лидеры Английской премьер-лиги

Английский ФК «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу и вновь стал лидером АПЛ.
Выездная встреча в Лондоне закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За победителей первый гол с одиннадцатиметрового забил норвежский голеадор Эрлинг Холанд. Закрепил преимущество клуба из Манчестера аргентинский форвард Хулиан Альварес. Один мяч за «Фулхэм» отыграл бразильский нападающий Карлос Винисиус.
После восьми побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Манчестер Сити» заработал 76 очков и возглавил высший футбольный дивизион Англии, опередив на одно очко конкурентов из «Арсенала». При этом «Фулхэм» с 45 очками занимает 10-ю позицию в турнирной таблице.
Ранее обозреватели сообщили, что лучший бомбардир «МанСити» Эрлинг Холанд забил за английский клуб 50 голов за сезон, что случилось в мире британского футбола впервые с 1931 года.