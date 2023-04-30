Очередная победа вывела ФК «Манчестер Сити» в лидеры Английской премьер-лиги

Выездная встреча в Лондоне закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За победителей первый гол с одиннадцатиметрового забил норвежский голеадор Эрлинг Холанд. Закрепил преимущество клуба из Манчестера аргентинский форвард Хулиан Альварес. Один мяч за «Фулхэм» отыграл бразильский нападающий Карлос Винисиус.