Украинцев с поддельными паспортами задержали за использование дрона в Южном Бутово

Дрон в небе над столичным двором увидели местные жители, вследствие этого обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили место запуска БПЛА и посетили квартиру. Полицейские уточнили, что там живут братья в возрасте 36 и 38 лет. Проверка документов показала, что в паспортах были ненастоящие штампы о регистрации и поддельные разрешения на проживание, передает Telegram-канал SHOT.