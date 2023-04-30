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Украинцев с поддельными паспортами задержали за использование дрона в Южном Бутово

Происшествия
Украинцев с поддельными паспортами задержали за использование дрона в Южном Бутово

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух граждан Украины с поддельными документами. Поводом стал запуск квадрокоптера в районе Южное Бутово.

Дрон в небе над столичным двором увидели местные жители, вследствие этого обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили место запуска БПЛА и посетили квартиру. Полицейские уточнили, что там живут братья в возрасте 36 и 38 лет. Проверка документов показала, что в паспортах были ненастоящие штампы о регистрации и поддельные разрешения на проживание, передает Telegram-канал SHOT.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Запущенный украинцами дрон направили на экспертизу.

До этого беспилотник был запущен под Волгоградом. Испугавшиеся местные жители сообщили о летятщем БПЛА в полицию, передает Infox.ru.
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