Украинцев с поддельными паспортами задержали за использование дрона в Южном Бутово

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух граждан Украины с поддельными документами. Поводом стал запуск квадрокоптера в районе Южное Бутово.
Дрон в небе над столичным двором увидели местные жители, вследствие этого обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили место запуска БПЛА и посетили квартиру. Полицейские уточнили, что там живут братья в возрасте 36 и 38 лет. Проверка документов показала, что в паспортах были ненастоящие штампы о регистрации и поддельные разрешения на проживание, передает Telegram-канал SHOT.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Запущенный украинцами дрон направили на экспертизу.
До этого беспилотник был запущен под Волгоградом. Испугавшиеся местные жители сообщили о летятщем БПЛА в полицию, передает Infox.ru.