Британские ученые назвали ночную потливость неочевидным симптомом онкологического заболевания

Ученые предупреждают, что частое пробуждение в поту может являться симптомом онкологического заболевания. Если после пробуждения человека мучает кашель с кровью, то необходимо немедленно обратиться к врачу. Эксперты объясняют обильное потоотделение тем, что организм борется с опухолью и из-за этого тело нагревается.