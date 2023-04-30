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Британские ученые назвали ночную потливость неочевидным симптомом онкологического заболевания

Общество
Британские ученые назвали ночную потливость неочевидным симптомом онкологического заболевания

Эксперты организации Cancer research UK назвали симптомы развития злокачественной опухоли в легких, сообщает The Sun.

Ученые предупреждают, что частое пробуждение в поту может являться симптомом онкологического заболевания. Если после пробуждения человека мучает кашель с кровью, то необходимо немедленно обратиться к врачу. Эксперты объясняют обильное потоотделение тем, что организм борется с опухолью и из-за этого тело нагревается.

Помимо ночной потливости, среди симптомов рака легких исследователи отмечают: изменение кашля, одышку, болезненные ощущения в груди, потерю веса и резкое снижение аппетита.

Ранее онколог Игорь Самойленко перечислил шампуни, которые провоцируют онкологические заболевания. Врач рекомендует отказаться от использования средств, в составе которых есть бензол.
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