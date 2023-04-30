Мария Захарова заявила, что захват здания школы в Варшаве дает Москве право разорвать отношения с Польшей

Захарова отреагировала на последние события в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Официальный представитель ведомства отметила, что на захват здания образовательного учреждения хочется отреагировать эмоционально, к тому же у Москвы на это есть право. Она напомнила, что Польша уже давно занимается провокациями.