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Мария Захарова заявила, что захват здания школы в Варшаве дает Москве право разорвать отношения с Польшей

Политика
Мария Захарова заявила, что захват здания школы в Варшаве дает Москве право разорвать отношения с Польшей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве. Она отметила, что этот случай дает право Москве разорвать дипломатические отношения с Польшей.

Захарова отреагировала на последние события в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Официальный представитель ведомства отметила, что на захват здания образовательного учреждения хочется отреагировать эмоционально, к тому же у Москвы на это есть право. Она напомнила, что Польша уже давно занимается провокациями.

Варшавские власти пришли к зданию школы при посольстве РФ с полицией, чтобы изъять объект. В дальнейшем стало известно, что образовательное учреждение продолжит работу 10 мая, но уже в другом месте.
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