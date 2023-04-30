Мария Захарова заявила, что захват здания школы в Варшаве дает Москве право разорвать отношения с Польшей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве. Она отметила, что этот случай дает право Москве разорвать дипломатические отношения с Польшей.
Захарова отреагировала на последние события в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Официальный представитель ведомства отметила, что на захват здания образовательного учреждения хочется отреагировать эмоционально, к тому же у Москвы на это есть право. Она напомнила, что Польша уже давно занимается провокациями.
Варшавские власти пришли к зданию школы при посольстве РФ с полицией, чтобы изъять объект. В дальнейшем стало известно, что образовательное учреждение продолжит работу 10 мая, но уже в другом месте.