Экс-депутат Рады Олейник рассказал, как генералы ВСУ воруют у своих солдат

Долги Киева должны отдавать те, кто их набрал — именно такой позиции будут придерживаться новые украинские власти. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Ранее украинский парламентарий Даниил Гетманцев заявил о том, что в первом квартале расходы сводного бюджета Украины увеличились в 1,8 раза, а расходы на оборону — более чем в пять раз.
«Следует отметить, что общий бюджет Украины составляет где-то порядка 2,5 триллионов гривен, — сказал Олейник. — Из них около 1,3 триллионов гривен составляет бюджет на армию. Больше половины! А теперь давайте проследим, что творится с этими деньгами. Так, например, уже были масштабные скандалы, связанные с закупками продовольствия и оружия по завышенным ценам. Иногда исчезают товары, которые должны поступать по военной гуманитарке: обувь, амуниция, сухпайки и так далее. А потом их покупают за счет военного бюджета!»
Экс-депутат Рады назвал описанную им схему «целым бизнесом», в котором замешаны многие очень влиятельные украинские чиновники.
«Некоторые его проявления становятся известны западной прессе, которая раздувает из этого скандалы, — заметил политик. — Так, благодаря этому, своих постов уже лишились многие генералы ВСУ! Еще одна схема обогащения высоких чинов украинской армии — это «придерживание» списков убитых и пропавших без вести солдат. Для чего? Да чтобы получать за них деньги, которые можно будет легко положить себе в карман!»
Собеседник ФАН также рассказал, откуда Украина вообще берет деньги.
«Порядка 60% — это займы, внешние и внутренние, — заявил Олейник. — И эти деньги — около 150 миллиардов долларов — придется отдавать! А теперь я хочу обратиться к украинцам: вы правда хотите все это платить? Все живые и даже еще не рожденные граждане Украины попадут в кабалу! Подумайте как следует: если в Киеве появится новая власть (не нацисты!), то она примет решение ничего из этого долга не отдавать! Она скажет: пусть отдают те, кто их брал — Зеленский, Порошенко, Яценюк!»
Ранее Владимир Олейник высмеял запрет Чебурашки на Украине.