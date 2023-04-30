Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Первый в России робот-уборщик «Пиксель» появился на улицах Москвы

Общество
Первый в России робот-уборщик «Пиксель» появился на улицах Москвы

Московская компания «Автономика», резидент кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ, разработала первого российского робота-уборщика. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

Умная машина способна в течение 16 часов проводить уборку на улицах города. Помимо этого, наличие у «Пикселя» сменного оборудования позволяет использовать устройство целый год. В настоящий момент робот работает в тестовом режиме, им пока управляет оператор.

Дизайн и система управления разрабатывалась совместно с коллегами из Белоруссии. Что касается программы, кузова, шасси и конструкции машины — все создано специалистами из России.

Ранее в библиотеке китайской провинции Тайчжоу установили робота, который протягивает механическую руку для оказания помощи посетителям.
москва робот-уборщик россия
Военкоры ФАН