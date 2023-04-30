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Военный эксперт Коротченко призвал не слушать заявления западных политиков про ВСУ

Политика
Военный эксперт Коротченко призвал не слушать заявления западных политиков про ВСУ

Российская армия должна планировать свои действия, исходя из собственных же разведывательных данных, игнорируя заявления политиков Запада относительно украинских войск. Об этом в интервью ФАН заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее президент Чехии Петр Павел по итогам своей поездки на Украину заявил, что главная проблема ВСУ сегодня – это снарядный голод, из-за которого, в частности, западные танки «фактически становятся складским товаром».

«Этот человек может заявить все, что угодно! — сказал Коротченко. — Мнение Петра Павла — это всего лишь мнение Петра Павла, мы же должны исходить из того, что ВСУ готовы к контрнаступлению и будут использовать весь арсенал западных танков. Сколько именно их находится в распоряжении Киева, я сказать не могу, однако ВС РФ должны ожидать, что на поле боя будет представлена вся номенклатура поставленных боевых машин — где-то порядка 300 танков. И что касается дефицита снарядов у ВСУ — забудьте про это, надо готовиться к тому, что всего у них будет в избытке!».

Военный эксперт подчеркнул, что для достижения успеха в спецоперации Россия не должна «убаюкивать себя слухами о проблемах у украинской армии».

Военный эксперт Коротченко призвал не слушать заявления западных политиков про ВСУ
«Кто знает, может быть Петр Павел сказал это специально, и все его слова — это дезинформация? — задался вопросом собеседник ФАН. — Какой-то чудак что-то заявил — пусть даже это президент Чехии! — и мы что, теперь будем плясать и радоваться, как там у ВСУ все плохо? Почему бы вместо этого не подойти к оценке сил противника максимально скрупулезно?»

По словам собеседника ФАН, только тогда, когда планы российской армии будут составляться без надежд на критическую слабость соперника, ей будет гарантирован успех в специальной военной операции.

«А радуясь тому, что у ВСУ все плохо, мы не решим наших собственных проблем, — подчеркивает Коротченко. — Нам надо основываться на наших собственных разведывательных оценках, а не на заявлениях какого-то там осла в Праге!»

Ранее ФАН писал, что российские зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник Bayraktar вооруженных сил Украины.
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