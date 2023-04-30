Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о предстоящей «большой новости» на тему обнаружения нефти в стране

Следует отметить, что в 2022 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны найдено месторождение в 150 миллионов баррелей чистых запасов горючей жидкости, стоимость которых оценивается в 12 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это находка является одним из десяти крупнейших сделанных на суше в 2023 году открытий.