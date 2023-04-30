Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о предстоящей «большой новости» на тему обнаружения нефти в стране

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что в ближайшее время будет объявлена «большая новость» о новых запасах нефти в стране. Его слова приводит местный телеканал A Haber.
Следует отметить, что в 2022 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны найдено месторождение в 150 миллионов баррелей чистых запасов горючей жидкости, стоимость которых оценивается в 12 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это находка является одним из десяти крупнейших сделанных на суше в 2023 году открытий.
Ранее издание Independent сообщило, что Европейский союз остается крупнейшим импортером российской нефти, несмотря на многочисленные санкции против Москвы. Причина этого заключается в том, что ЕС продолжает приобретать рекордное количество нефтепродуктов через основных покупателей ископаемого топлива из РФ.