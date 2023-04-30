Через четверть века: ФСБ раскрыло убийство одного из видных представителей лихих девяностых

30 апреля ФСБ сообщила о раскрытии убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Произошло оно более четверти века тому назад — в 1997 году. Маневичу в момент, когда трагически оборвалась его жизнь, было 36 лет.
Он выходец из профессорской семьи. Его с полным основанием можно отнести к категории «молодых реформаторов», во главе которых стояли небезызвестные Егор Гайдар и Анатолий Чубайс.
Маневич начал свою карьеру в 1990 году, став начальников отдела Комитета по экономической реформе Ленгорисполкома (председателем комитета являлся Чубайс).
Уже тогда во всю шли разговоры о приватизации государственного имущества и переходу к свободному рынку, который «все расставит». Маневич становится горячим апологетом этой идеи.
Уже в 1992 году он директор Института проблем приватизации Госкомимущества России, примерно тогда же окончил школу международного бизнеса МГИМО.
С 1992 года в Комитете по управлению городским имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга, пройдя путь от заместителя председателя до председателя и члена правительства Петербурга.
После поражения на выборах градоначальника Анатолия Собчака по совету своего покровителя Чубайса остался в городском правительстве для продолжения реформ.
И вот вершина карьеры Маневича — в 1996 году он параллельно назначен вице-губернатором Петербурга.
Между тем, город в то время неслучайно носил эпитет «бандитский».
Его «ночным губернатором» был Барсуков-Кумарин, задержанный в 2007 году и с тех пор находящийся за решеткой.
Еще одним криминальным королем был Юрий Шутов — формально политик, бизнесмен, помощник Собчака и даже писатель. Умер в заключении в 2014 году.
Кредо Маневича: государство не может быть эффективным собственником, оно должно лишь сделать единые и равные правила игры для всех.
Но есть те, кто равней — так считали в криминальной среде.
Между Шутовым и Маневичем пробежала черная кошка, не доволен вице-губернатором был и Барсуков. От него получили автомат Калашникова исполнители преступления, а непосредственным заказчиком выступил Шутов.
Маневич 18 августа 1997 года выезжал с женой из дома на улице Рубинштейна на Невский проспект в самом центре Северной столицы. Его машину обстреляли с чердака дома. Чиновник получил ранения в шею и грудь и скончался по дороге в больницу. Киллеру удалось скрыться.
Тогда в Петербурге высказывалась идея установить коллективный памятник погибшим «в ходе передела собственности», ведь такие заказные убийства происходили чуть ли не каждый месяц. Просто, наверное, впервые жертвой пал чиновник такого ранга.
Что ж, если бы идея была претворена в жизнь, думается неплохо на таком обелиске смотрелась бы перефразированная строка из Владимира Маяковского: «Пускай им общим памятником будет, построенный в боях капитализм».