Мюнхенская «Бавария» переиграла «Герту» и снова возглавила Бундеслигу

ФК «Бавария» уверенно обыграла «Герту» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Эта победа вновь вывела мюнхенскую команду на первое место в Бундеслиге.
Встреча состоялась на домашнем стадионе команды из Баварии «Альянц Арена», и закончилась со счетом 2:0. В составе победителей ворота противника поразили немецкий полузащитник Гнабри и французский хавбек Кингсли Коман.
«Бавария» с 62 очками лидирует в высшем футбольном дивизионе Германии. «Герта», набрав 22 очка, занимает 18-ю позицию в турнирной таблице.
Ранее в медиа написали, что полиция ФРГ обыскала штаб-квартиру ФК «Бавария» из-за подозрений связи руководства команды с российским предпринимателем Алишером Усмановым.