СМИ: Нетаньяху проиграл бы оппозиционным кандидатам в случае внеочередных выборов

Аналитики отметили, что во время визита в Соединенные Штаты Беннет избрал очень осторожную политику, выступая в рамках официальной линии своего государства, и указывал на потребность Израиля в помощи со стороны дружественных стран и международных организаций. Также он избегал нападок на Нетаньяху, хотя прежде, находясь в Израиле, регулярно подвергал действия премьера острой критике. В частности, когда Нетаньяху в марте приостановил продвижение нашумевшей судебной реформы, Беннет обвинил политика в попытках оправдаться и снять с себя ответственность, в то время как ему следовало «объединить людей, дать им надежду и руководить».