СМИ: Нетаньяху проиграл бы оппозиционным кандидатам в случае внеочередных выборов

Премьер заметно утратил доверие населения и уже уступает экс-министру обороны Бени Ганцу.
По данным социальных опросов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заметно утратил популярность среди населения, передает Al-Monitor.
Как сообщает издание со ссылкой на местную прессу, недовольство политикой премьера выразили порядка 50% респондентов. Кроме того, 52% разочарованы в действиях министров. На этом фоне эксперты ожидают, что социальный раскол в стране продолжит расти.
Тем временем соперники Нетаньяху в высших кругах власти стремятся опередить премьера. В частности, бывший глава кабмина Нафтали Беннет недавно вернулся из США, где дал интервью крупным телеканалам и встретился с некоторыми из наиболее влиятельных членов сената и Палаты представителей.
Аналитики отметили, что во время визита в Соединенные Штаты Беннет избрал очень осторожную политику, выступая в рамках официальной линии своего государства, и указывал на потребность Израиля в помощи со стороны дружественных стран и международных организаций. Также он избегал нападок на Нетаньяху, хотя прежде, находясь в Израиле, регулярно подвергал действия премьера острой критике. В частности, когда Нетаньяху в марте приостановил продвижение нашумевшей судебной реформы, Беннет обвинил политика в попытках оправдаться и снять с себя ответственность, в то время как ему следовало «объединить людей, дать им надежду и руководить».
«Я скажу как можно проще: это не лидерство», — заключил экс-премьер.
По мнению экспертов, довольно «контрастная» и гибкая позиция Беннета за рубежом связана с тем, что таким образом он стремится смягчить отношения с правыми партиями. Вероятно, политик считает, что нынешнее правительство во главе с Нетаньяху долго не продержится и на фоне обращения народа к предыдущему, более «спокойному» кабмину, подготавливает почву для своего возвращения.
С учетом последних опросов Беннет выбрал самое подходящее время. По оценкам местной прессы, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, партия Нетаньяху «Ликуд» заняла бы 23 места в кнессете, став второй по численности. Всего оппозиция смогла бы получить около 70 мест против 50 для текущей правящей коалиции.
Возможные конкуренты
Примечательно, что пока кандидатура Беннета в оценках экспертов не фигурирует. В основном указывается на рост популярности экс-министра обороны Бени Ганца, который уже обошел Нетаньяху по всем показателям, хотя и незначительно: в его пользу проголосовали 49% израильтян, за действующего премьера — 43%. «Партия национального единства» Ганца в случае выборов также стала бы крупнейшей в кнессете.
Во многом эта ситуация объясняется реакцией общественности на судебную реформу, предложенную Нетаньяху. Стремясь избежать наказания в рамках нескольких заведенных против него уголовных дел, премьер попытался «подстроить» законодательство под себя: ограничить полномочия высших инстанций судебной власти и провернуть еще ряд удобных правительству нововведений.
Но это стремление обернулось социальным расколом: на улицы населенных пунктов Израиля вышли сотни тысяч несогласных, причем протесты затронули святая святых — силовые структуры страны. Вряд ли премьер сможет просто переждать, пока население успокоится: демонстрациями руководят его оппоненты, которые подольют масла в огонь, как только Нетаньяху возобновит попытки изменить законодательство.
После приостановки своей инициативы глава кабмина сумел частично снизить накал в обществе, якобы сосредоточившись на решении проблем безопасности и экономики. Также он попытался улучшить напряженные отношения с властями США. Но его оппоненты уже извлекли из демонстраций большую выгоду, укрепив позиции. Кроме того, неясно, как премьер решит противоречия внутри правительства: судебная реформа являлась одной из основ, на которых была сформирована коалиция Нетаньяху.
Третье место по популярности в опросах набрала партия «Еш Атид» во главе с бывшим министром иностранных дел Яиром Лапидом, который на фоне успехов Ганца несколько сдал позиции. Его команда в пулах получила всего 17 мест в кнессете. Также около 17% населения пожелали видеть Лапида на посту премьера.
Неожиданные перемены
По мнению экспертов Al-Monitor, происходящее в Израиле можно назвать политической сенсацией, поскольку в прошлом непопулярные центристские партии смогли завоевать часть электората Нетаньяху. Население полагает, что ситуация выходит из-под контроля премьера, который вдобавок подвергает угрозе демократический строй государства. Поэтому Беннет пытается играть роль ответственного лидера, заинтересованного в нормализации обстановки в стране, следуя тактике Ганца, и завоевать доверие потенциальных избирателей.
Однако в игру могут вступить и другие политики: бывший глава «Моссада» Йоси Коэн, по информации издания, рассматривает возможность создания собственной правоцентристской партии. Некогда Нетаньяху называл его своим преемником, однако с тех пор их пути разошлись.