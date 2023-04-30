Историк Гольдин: Украина стремится нивелировать риск контрнаступления гарантией приема в ЕС

Провал наступления приводит к переходу инициативы к противоположной стороне. На этот случай Киев пытается заполучить от Запада гарантии безопасности, заявил ФАН русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин.
На пути Украины в Евросоюз стоит польский трактор. Европейские фермеры для ЕС оказались гораздо важнее украинцев, пишет The Economist.
Две недели назад, 15 апреля, Польша объявила о прекращении импорта большинства видов украинских продуктов питания. Многие государства Центральной Европы последовали примеру Варшавы вопреки протестам Киева.
«Польша и ее соседи утверждают, что по-прежнему решительно поддерживают Украину, но при этом отмечают, что им приходится нести несоразмерно тяжелое бремя в связи с конфликтом на ее территории.
Отмена пошлин на украинское зерно должна была облегчить экспорт сельхозпродукции в бедные страны за пределами Европы — особенно после того, как Россия согласилась создать морской коридор для вывоза дешевой пшеницы из "незалежной". Однако значительная ее часть застряла в пути. Элеваторы в Центральной Европе сейчас заполнены украинским урожаем, цены на зерно падают», — говорится в статье.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для государства — кандидата в ЕС. По его словам, Киев ожидает промежуточного отчета от европейских властей до конца весны.
«"Незалежная" стремится в Евросоюз, и украинское руководство желает добиться принятия как можно скорее. Ко всему прочему "безвиз и кружевные трусики", то есть вступление в ЕС, по всей видимости, рассматриваются Киевом как получение неких гарантий своей безопасности», — иронизирует Гольдин.
По мнению эксперта, сейчас это становится особенно актуальным на фоне широко анонсированного контрнаступления ВСУ, которое может начаться в самом скором времени.
«На какой бы успех ни рассчитывал Зеленский и его сотоварищи, наступление — это всегда риск. А тем более ожидаемое, к отражению которого готовятся. При неудаче или хуже — при явном провале инициатива переходит к противоположной стороне, то есть к России.
И вот на этот случай Киеву желательно заполучить от Запада гарантии безопасности. Вот украинские власти и понуждают ЕС к ответу. Будет ли торопиться сам Евросоюз или выставит Украине очередной список требований, мы увидим в ближайшем будущем», — резюмировал Аркадий Гольдин.
Ранее кандидат исторических наук антрополог и публицист Михаил Диунов заявил ФАН, что Запад не примет Украину в НАТО на фоне неизбежности поражения Киева. По словам эксперта, никакая помощь США и ЕС не способна нивелировать значительную разницу военного, демографического и экономического потенциала России и «незалежной».