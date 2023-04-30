Историк Гольдин: Украина стремится нивелировать риск контрнаступления гарантией приема в ЕС

Ранее кандидат исторических наук антрополог и публицист Михаил Диунов заявил ФАН, что Запад не примет Украину в НАТО на фоне неизбежности поражения Киева. По словам эксперта, никакая помощь США и ЕС не способна нивелировать значительную разницу военного, демографического и экономического потенциала России и «незалежной».