«Сочи» переиграл аутсайдера РПЛ «Торпедо» и прервал серию из трех проигрышей

Встреча на родном поле сочинцев закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За победителей мячи оформили бразильский форвард Жоаозиньо, российский хавбек Кирилл Кравцов, для которого этот гол стал первым за клуб, а также защитник Кирилл Заика. У гостей гол на свой счет записал молдавский полузащитник Михаил Каймаков.