«Сочи» переиграл аутсайдера РПЛ «Торпедо» и прервал серию из трех проигрышей

ФК «Сочи» одержал крупную победу над московским «Торпедо» в игре 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча на родном поле сочинцев закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За победителей мячи оформили бразильский форвард Жоаозиньо, российский хавбек Кирилл Кравцов, для которого этот гол стал первым за клуб, а также защитник Кирилл Заика. У гостей гол на свой счет записал молдавский полузащитник Михаил Каймаков.
Этой домашней победой «Сочи» прервал серию из трех поражений. Клуб в 25 играх набрал 34 очка и идет девятым в Российской премьер-лиге (РПЛ). Столичная команда с 13 очками располагается на последней строчке турнирной таблицы.
В следующем туре футболисты из Сочи 8 мая сыграют против «Локомотива» на выезде. «Торпедо» 6 мая в Москве проведет встречу с ФК «Ахмат» из Грозного.
До этого представители СМИ информировали, что легионер «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства.