Писатель Стариков: снос памятников русским воинам занятие слабого и неуверенного в себе

При этом, если верить словам местных чиновников, подобный акт вандализма в канун праздника 9 мая совершался по инициативе городского совета и самих жителей. Видимо, не остается совсем ничего святого на всех уровнях. Собственно, удивляться тут нечему. Государство, много лет назад взявшее курс на укрепление нацизма как национальной идеи, вряд ли станет пускать салюты в память о тех, кто их от этого нацизма когда-то освобождал. Не говоря уже о тех украинцах, кто сам состоял в рядах Красной армии.