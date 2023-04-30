Писатель Стариков: снос памятников русским воинам занятие слабого и неуверенного в себе

Украинские власти занимаются саморазрушением во всех смыслах этого слова. Таким мнением в эксклюзивной беседе с ФАН поделился писатель, общественный деятель Николай Стариков.
Комментирую сообщения об очередном сносе памятников советским воинам на Украине, спикер отметил, что считает подобную деятельность странной, особенно во время ведения боевых действий. Речь, в частности, идет о демонтаже в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области монумента Неизвестному солдату.
«Это занятие слабого и неуверенного в себе. Вы сначала победите, а потом уже осуществляете те действия, которые вы считаете необходимыми. Это, что называется, в краткосрочной перспективе», — заявил Стариков.
При этом, если верить словам местных чиновников, подобный акт вандализма в канун праздника 9 мая совершался по инициативе городского совета и самих жителей. Видимо, не остается совсем ничего святого на всех уровнях. Собственно, удивляться тут нечему. Государство, много лет назад взявшее курс на укрепление нацизма как национальной идеи, вряд ли станет пускать салюты в память о тех, кто их от этого нацизма когда-то освобождал. Не говоря уже о тех украинцах, кто сам состоял в рядах Красной армии.
К слову об армии, — по мнению собеседника ФАН, украинские власти делают все возможное, чтобы еще больше провоцировать вооруженные силы Российской Федерации на более жесткие ответные действия в рамках СВО.
«Наверное, российские военные еще недостаточно мотивированны или не до конца понимают, что происходит. Сносят памятники, делают заявление о том, что в «деоккупированном» Крыму не будет места для русского языка, предлагают переименовать Севастополь в Ахтиар. Каждому русскому, кто сегодня держит в руках автомат или возьмет его завтра, все это только добавит ярости, недовольства, и желание не допустить чего-то подобного, прекратить раз и навсегда», — добавил писатель.
Тем временем, гнусное правительство незалежной продолжает прикрывать свои ужасные действия желанием избавиться от советского наследия. Как заявил глава города Надворная, переименование улиц и уничтожение памятников даст возможность навсегда забыть про символы оккупационных режимов, которые правили до 1991 года.
Николай Стариков предлагает не особо прислушиваться на подобного рода высказывания.
«Давайте сейчас, наверное, поменьше обращать внимание на то, что они говорят, поскольку они на самом деле занимаются саморазрушением. Причем во всех смыслах этого слова», — заключил он.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков осудил инициативу Рижской думы снести памятника Александру Пушкину, назвал это решение «маразмом».