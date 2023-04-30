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Российскому фигуристу Роману Костомарову провели операцию по протезированию стопы и кисти

Общество
Российскому фигуристу Роману Костомарову провели операцию по протезированию стопы и кисти

Фигуристу Роману Костомарову успешно провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Спортсмен пребывает в сознании.

Как сообщает источник ФАН, операция по протезированию проходит в несколько этапов. Сейчас проводится подготовительный — так как Костомаров сильно истощен.

Врачи помогают спортсмену в восстановлении мышц. После завершения реабилитационного периода фигуриста направят в Германию. Однако это не случится раньше, чем через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что состояние Романа Костомарова стабилизировалось. Сейчас медики помогают спортсмену восстанавливать работу конечностей, в частности вернуть подвижность рукам и ногам.
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