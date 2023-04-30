Российскому фигуристу Роману Костомарову провели операцию по протезированию стопы и кисти

Фигуристу Роману Костомарову успешно провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Спортсмен пребывает в сознании.
Как сообщает источник ФАН, операция по протезированию проходит в несколько этапов. Сейчас проводится подготовительный — так как Костомаров сильно истощен.
Врачи помогают спортсмену в восстановлении мышц. После завершения реабилитационного периода фигуриста направят в Германию. Однако это не случится раньше, чем через несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что состояние Романа Костомарова стабилизировалось. Сейчас медики помогают спортсмену восстанавливать работу конечностей, в частности вернуть подвижность рукам и ногам.