«Наполи» разошелся с «Салернитаной» вничью и утратил шанс на чемпионство в итальянской Серии А

Итальянский ФК «Наполи» разошелся с «Салернитаной» вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии и утратил шанс на трофей в итальянском чемпионате по футболу.
Игра в Неаполе на арене «Диего Армандо Марадона» закончилась со счетом 1:1. Но в данном случае это самое настоящее поражение для команды под началом главного тренера Лучано Спаллетти и крах всех надеж тиффози клуба на скудетто в Серии А — этот ничейный результат лишил «Наполи» шанса на первое место в турнирной таблице.
У «Наполи» гол на свой счет записал уругвайский защитник Матиас Оливера. В составе «Салернитаны» ворота противника поразил сенегальский форвард Булайе Диа.
Ранее СМИ сообщили, что мюнхенская «Бавария» хочет обменять форварда Садио Мане на голеадора «Наполи» Виктора Осимхена с доплатой.