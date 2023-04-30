«Наполи» разошелся с «Салернитаной» вничью и утратил шанс на чемпионство в итальянской Серии А

Игра в Неаполе на арене «Диего Армандо Марадона» закончилась со счетом 1:1. Но в данном случае это самое настоящее поражение для команды под началом главного тренера Лучано Спаллетти и крах всех надеж тиффози клуба на скудетто в Серии А — этот ничейный результат лишил «Наполи» шанса на первое место в турнирной таблице.