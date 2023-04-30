Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отметила незаинтересованность многих стран в мирных переговорах по Украине

Многие западные страны даже до начала украинского конфликта не были настроены на мирное урегулирование кризиса. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
По ее мнению, необходимость дипломатического решения вопроса до сих пор крайне важна. При этом сама Меркель отмечает, что если кто-то высказывает идею о возвращении к переговорам между Москвой и Киевом, то не стоит заставлять его замолкать.
«Мне было бы важно, чтобы мы не слишком ограничивали наш кругозор», — подчеркнула экс-канцлер в интервью изданию Zeit.
Ранее бывший канцлер ФРГ заявила, что приложила все усилия для предотвращения кризиса на Украине. Также она отметила необходимость создания такого плана, который заставит обе конфликтующие стороны сесть за стол переговоров.