Полицейские Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ

Сотрудники полиции нашли в Херсонской области два тайника с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Один из них был обнаружен на окраине села Стрелковое. Схрон содержал 386 патронов калибром 5,45 мм, 12 припасов калибром 12,7 мм, один снаряд 16-го калибра, семь ударных трубок, два вышибных заряда для мин и шесть коробок с артиллерийским порохом. Полицейские изъяли находку и поместили в комнату с вещдоками.
На другой тайник в лесу между селами Виноградово и Костогрызово указал местный житель. Там оставили 923 патрона калибром 5,45 мм.
Сотрудники Росгвардии ранее нашли более 400 снарядов и минометных мин в зоне спецоперации. Боеприпасы были спрятаны на территории Херсонской и Запорожской областей.