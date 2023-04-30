Полицейские Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ

Один из них был обнаружен на окраине села Стрелковое. Схрон содержал 386 патронов калибром 5,45 мм, 12 припасов калибром 12,7 мм, один снаряд 16-го калибра, семь ударных трубок, два вышибных заряда для мин и шесть коробок с артиллерийским порохом. Полицейские изъяли находку и поместили в комнату с вещдоками.