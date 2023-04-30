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Полицейские Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ

Происшествия
Полицейские Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ

Сотрудники полиции нашли в Херсонской области два тайника с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Один из них был обнаружен на окраине села Стрелковое. Схрон содержал 386 патронов калибром 5,45 мм, 12 припасов калибром 12,7 мм, один снаряд 16-го калибра, семь ударных трубок, два вышибных заряда для мин и шесть коробок с артиллерийским порохом. Полицейские изъяли находку и поместили в комнату с вещдоками.

На другой тайник в лесу между селами Виноградово и Костогрызово указал местный житель. Там оставили 923 патрона калибром 5,45 мм.

Сотрудники Росгвардии ранее нашли более 400 снарядов и минометных мин в зоне спецоперации. Боеприпасы были спрятаны на территории Херсонской и Запорожской областей.
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