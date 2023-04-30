Четыре реальных способа увеличить пенсию в РФ назвали в Сети

Еще пенсионер может приобрести дополнительное страхование — оно позволит сделать итоговые начисления более внушительными. Также следует учитывать возможные ошибки при расчетах. В случае возникновения вопросов, касающихся получения очень маленькой пенсии, можно обратиться в Социальный фонд для прояснения ситуации.