Четыре реальных способа увеличить пенсию в РФ назвали в Сети

Размер пенсии формируется за счет индивидуальных коэффициентов, стажа и многих других факторов. Однако существуют методы, позволяющие увеличить выплаты.
Первым способом является пополнение индивидуального пенсионного счета. При регулярных вложениях гражданин самостоятельно увеличит свои накопления. Также помочь улучшить благосостояние пожилого человека может работа на пенсии. Трудящиеся россияне получают дополнительный доход. Кроме того, отсутствие прерываний в работе сказывается на размере будущих выплат, пишут в Сети.
Еще пенсионер может приобрести дополнительное страхование — оно позволит сделать итоговые начисления более внушительными. Также следует учитывать возможные ошибки при расчетах. В случае возникновения вопросов, касающихся получения очень маленькой пенсии, можно обратиться в Социальный фонд для прояснения ситуации.
Ранее член Общественной палаты Вадим Виноградов рассказал, из-за чего у гражданин РФ могут быть маленькие выплаты после прекращения трудовой деятельности.