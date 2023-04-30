Взрослый и ребенок погибли в результате опрокидывания лодки на реке в Вологде

Ранее в Москве-реке неподалеку от Большого Москворецкого моста был обнаружен труп мужчины, который напугал проходящих мимо жителей столицы. На место были вызваны экстренные службы, которые и достали тело. Также к берегу выехали сотрудники правоохранительных служб.