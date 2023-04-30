Взрослый и ребенок погибли в результате опрокидывания лодки на реке в Вологде

В последний день апреля лодка с людьми перевернулась в Вологде. На борту небольшого судна, предположительно, было четыре человека.
По данным источника, взрослый и ребенок погибли на месте. Двум другим участникам инцидента была оказана медицинская помощь, об этом сообщает «РЕН.ТВ».
Ранее в Москве-реке неподалеку от Большого Москворецкого моста был обнаружен труп мужчины, который напугал проходящих мимо жителей столицы. На место были вызваны экстренные службы, которые и достали тело. Также к берегу выехали сотрудники правоохранительных служб.