Почетный президент ФШР Анатолий Карпов увидел в игре Яна Непомнящего достойные шансы на победу

Почетный президент Федерации шахмат РФ (ФШР) Анатолий Карпов оценил поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего от китайца Дин Лижэня в матче за титул чемпиона мира 2023 года. Депутат Госдумы РФ видел в игре россиянина шансы на победу.
«Обидно, конечно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника», — цитирует главу ФШР РИА Новости.
При этом экс-чемпион мира подчеркнул, что россиянин должен был побеждать матч в основное время. А в быстрых шахматах Лижэнь был лучше со своим умением стремительно решать задачи, подытожил Карпов.
До этого в прессе приводили мнение прославленного гроссмейстера еще советской эпохи о том, что спортсмены из Китая переняли все самое лучшее от шахматной школы СССР.