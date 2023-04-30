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Три десятка человек пострадали из-за обрушения крыши дома в штате Огайо

Происшествия
Три десятка человек пострадали из-за обрушения крыши дома в штате Огайо

Крыша, вместе с находящимися на ней людьми, обрушилась во время вечеринки в штате Огайо США. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел в нескольких кварталах от Университета штата Огайо в Колумбусе. Вызов в службу спасения поступил около 19:40 по местному времени из-за обрушения крыши здания во время вечеринки.

В результате инцидента пострадали более 30 человек. По предварительным оценкам, на крыше находилось от 14 до 45 пострадавших, некоторые из которых являлись учащимися университета.

Часть жертв оказались в ловушке под обломками крыши, однако были оперативно освобождены пожарной службой Колумбуса. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось о взрыве на металлургическом заводе в штате Огайо. В результате ЧП более 13 человек получили ранения разной степени тяжести.
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