Политолог Кошкин рассказал, почему США невыгодно вступление Украины в НАТО

Напомним, ранее иностранный журналист Мартин Джей сообщал о том, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности поддержать вступление Украины в НАТО не соответствуют действительности, так как в Европе нет общего мнения. Так, например, представители Венгрии открыто выступают против присоединения Украины в альянс.