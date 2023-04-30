Политолог Кошкин рассказал, почему США невыгодно вступление Украины в НАТО

Зеленский хотел бы ввести Украину в НАТО, однако Соединенным штатам Америки это невыгодно. Об этом ФАН рассказал политолог Андрей Кошкин.
По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский пытается организовать контрнаступление, чтобы как можно быстрее вступить в НАТО.
«Зеленский пытается, если не шантажом, то во всяком случае пытается заключить сделку о том, что они начнут наступать после вступления в НАТО. Однако Украина не в той позиции, чтобы диктовать условия», — сказал политолог.
Кошкин отметил, что даже если предположить, что Украина каким-то ускоренным образом окажется в НАТО, то США и Евросоюзу придется решать все проблемы «новоприбывшего», а также нести юридическую ответственность.
«Думаю, что на Западе хотели бы, чтобы все оставалась как есть: Украина воюет до последнего украинца, а НАТО здесь не причем. Даже в случае удачного контрнаступления Украина все равно не будет принята в альянс. Судя по высказываниям политических представителей коллективного Запада, они говорят о том, что после захвата территорий, необходимо срочно садиться за стол переговоров с Россией и подписывать документ о перемирии», — добавил эксперт.
Напомним, ранее иностранный журналист Мартин Джей сообщал о том, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности поддержать вступление Украины в НАТО не соответствуют действительности, так как в Европе нет общего мнения. Так, например, представители Венгрии открыто выступают против присоединения Украины в альянс.