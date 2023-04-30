Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном

Как отмечено в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, главы двух государств договорились об очередном «мощном бронетанковом пакете», который Париж предоставит Киеву. Помимо этого, президенты обговорили взаимодействие с другими странами по объединению помощи Украине.