Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном

Украинский президент Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонных переговоров основные потребности ВСУ, нынешнюю ситуацию в зоне специальной военной операции, а также перспективы контрнаступления Киева в мае-июне этого года.
Как отмечено в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, главы двух государств договорились об очередном «мощном бронетанковом пакете», который Париж предоставит Киеву. Помимо этого, президенты обговорили взаимодействие с другими странами по объединению помощи Украине.
Ранее политолог-китаевед Максим Казанин заявил, что отныне Франция находится в полном распоряжении китайских союзников, поскольку она передала предназначенную для ВС других стран военную технику Киеву.