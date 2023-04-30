Мать закрыла четырехлетнего сына в машине рядом с парком в Москве и ушла в неизвестном направлении

Ребенок просидел закрытым в машине несколько часов, пока на него не обратили внимание гуляющие рядом с парком «Царицыно» москвичи.
Очевидцы заметили мальчика, который несколько часов сидел один в запертой машине. Ребенок громко плакал и показывал рану на пальце, из которой текла кровь. К автомобилю вызвали сотрудников МЧС, скорую помощь и полицию, сообщает Telegram-канал SHOT.
Спасатели вытащили несовершеннолетнего из автомобиля и дали врачам осмотреть его. На вопрос о местонахождении матери мальчик показал пальцем в направлении парка. Полицейские забрали ребенка и начали поиски родителей или других родственников.
Ранее стало известно, что пропавшего без вести трехлетнего мальчика обнаружили спящим в канаве. Поисковый отряд нашел ребенка в пяти километрах от дома.