Мать закрыла четырехлетнего сына в машине рядом с парком в Москве и ушла в неизвестном направлении

Очевидцы заметили мальчика, который несколько часов сидел один в запертой машине. Ребенок громко плакал и показывал рану на пальце, из которой текла кровь. К автомобилю вызвали сотрудников МЧС, скорую помощь и полицию, сообщает Telegram-канал SHOT.