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Мать закрыла четырехлетнего сына в машине рядом с парком в Москве и ушла в неизвестном направлении

Происшествия
Мать закрыла четырехлетнего сына в машине рядом с парком в Москве и ушла в неизвестном направлении

Ребенок просидел закрытым в машине несколько часов, пока на него не обратили внимание гуляющие рядом с парком «Царицыно» москвичи.

Очевидцы заметили мальчика, который несколько часов сидел один в запертой машине. Ребенок громко плакал и показывал рану на пальце, из которой текла кровь. К автомобилю вызвали сотрудников МЧС, скорую помощь и полицию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Спасатели вытащили несовершеннолетнего из автомобиля и дали врачам осмотреть его. На вопрос о местонахождении матери мальчик показал пальцем в направлении парка. Полицейские забрали ребенка и начали поиски родителей или других родственников.

Ранее стало известно, что пропавшего без вести трехлетнего мальчика обнаружили спящим в канаве. Поисковый отряд нашел ребенка в пяти километрах от дома.
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