Хулиганы облили йогуртом министра здравоохранения Греции и его семью

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис написал в социальных сетях о том, что на него и его семью напали хулиганы. Неизвестные облили главу ведомства йогуртами.
По словам министра, он зашел пообедать в таверну вместе со своей женой, 13-летней дочерью и восьмилетним сыном. В определенный момент «наглые леваки», как их назвал сам Плеврис, напали с йогуртами в руках. При этом недоброжелатели министра задели его детей. Вместе с текстом были опубликованы фотографии испачканной одежды.
Ситуацию прокомментировал представитель греческого правительства Акис Скерцос. Он назвал данный инцидент нападением «наглых фашиствующих людей» на демократию.
Ранее в Берлине экоактивисты облили черной жидкостью штаб-квартиру демократической партии.