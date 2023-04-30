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Хулиганы облили йогуртом министра здравоохранения Греции и его семью

Происшествия
Хулиганы облили йогуртом министра здравоохранения Греции и его семью

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис написал в социальных сетях о том, что на него и его семью напали хулиганы. Неизвестные облили главу ведомства йогуртами.

По словам министра, он зашел пообедать в таверну вместе со своей женой, 13-летней дочерью и восьмилетним сыном. В определенный момент «наглые леваки», как их назвал сам Плеврис, напали с йогуртами в руках. При этом недоброжелатели министра задели его детей. Вместе с текстом были опубликованы фотографии испачканной одежды.

Ситуацию прокомментировал представитель греческого правительства Акис Скерцос. Он назвал данный инцидент нападением «наглых фашиствующих людей» на демократию.

Ранее в Берлине экоактивисты облили черной жидкостью штаб-квартиру демократической партии.
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