Хулиганы облили йогуртом министра здравоохранения Греции и его семью

По словам министра, он зашел пообедать в таверну вместе со своей женой, 13-летней дочерью и восьмилетним сыном. В определенный момент «наглые леваки», как их назвал сам Плеврис, напали с йогуртами в руках. При этом недоброжелатели министра задели его детей. Вместе с текстом были опубликованы фотографии испачканной одежды.