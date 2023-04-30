Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о попытках ВСУ забрать максимум вооружения из Бахмута

Вооруженные силы Украины пытаются забрать все вооружение и технику, отступая из Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер».
Раньше солдаты ВСУ, отступая из центральных районов города, бросали большое количество вооружения. Однако теперь украинская армия старается забрать всю технику, которую только может.
«Техника, которую они оставляют, это все результаты нашей работы», — цитирует слова «вагнеровца» РИА Новости.
Стоит отметить, что наступление в Бахмуте осуществляется исключительно за счет подразделений ЧВК «Вагнер». В настоящее время штурмовики освободили от украинских военных большую часть города. По состоянию на 30 апреля, «музыкантам» остается пройти около полутора километров городской застройки, чтобы полностью вытеснить противника из населенного пункта.