Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о попытках ВСУ забрать максимум вооружения из Бахмута

Стоит отметить, что наступление в Бахмуте осуществляется исключительно за счет подразделений ЧВК «Вагнер». В настоящее время штурмовики освободили от украинских военных большую часть города. По состоянию на 30 апреля, «музыкантам» остается пройти около полутора километров городской застройки, чтобы полностью вытеснить противника из населенного пункта.