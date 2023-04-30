Юная жительница Башкирии утонула в реке во время игры с ровесниками

Игра детей у реки Кысынды обернулась трагедией. Тело юной жительницы Башкирии достали из воды жители Архангельского района. Ее подруга, тоже оказавшаяся в воде, выжила, но серьезно пострадала.
Печальной новостью поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. К месту происшествия отправились сотрудники экстренных служб. В ведомстве сообщили, что погибла девочка 2016 года рождения. Еще одна несовершеннолетняя, младше утонувшей на год, выжила, но получила сильное переохлаждение. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.
По предварительной версии, возле реки играла группа детей. При этом никто из взрослых за ними не следил. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место приехала следственно-оперативная группа.
Ранее восьмилетняя девочка утонула в бассейне во время отдыха с мамой. Как передает издание A42.RU, она умерла во время госпитализации в больницу.