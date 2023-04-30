Юная жительница Башкирии утонула в реке во время игры с ровесниками

Печальной новостью поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. К месту происшествия отправились сотрудники экстренных служб. В ведомстве сообщили, что погибла девочка 2016 года рождения. Еще одна несовершеннолетняя, младше утонувшей на год, выжила, но получила сильное переохлаждение. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.